شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحل فايلر النقص العددي في صفوف الأهلي ضد إنبي ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الأهلي لاستكمال منافسات الموسم الحالي من الدوري المصري، بعد توقف دام أكثر من 4 شهور بسبب جائجة كورونا التي كانت سببا في تعليق النشاط الرياضي لفترة طويلة، من أجل اكمال موسمه الاستثنائي والذي بدأه الفريق الأحمر بداية مثالية، وقطع شوطا كبيرا نحو الاحتفاظ باللقب للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخه.

ويحاول فايلر خلال ضربة البداية بعد عودة الدوري أمام إنبي بحل أزمة النقص العددي التي ضربت صفوفه في ظل غياب أكثر من لاعب عن صفوفه في أكثر من مركز لظروف الإصابة أو الإيقاف أو الموافقات السابقة.

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على جانب آخر، فتحت إدارة النادى الأهلى خط إتصالات متواصلة مع المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق خلال الأيام الماضية من أجل حسم عدة أمور خاصة بمستقبل اللاعب وبحث مصيره مع القلعة الحمراء بعدما إنتهت إعارته مؤخراً للاتفاق السعودى بهدف الترتيب معه بشأن عودة اللاعب للقاهرة وحسم موقفه من المشاركة فى تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة في التدريبات.

ومن المقرر أن يعود اللاعب للقاهرة في غضون الفترة القليلة المقبلة من أجل التحدث مع إدارة النادي والمشاركة في التدريبات دون أن يكون له حق المشاركة في المباريات المحلية أو الافريقية بعدما خرج من قائمة المارد الأحمر في يناير الماضي للإعارة لنادي الإتفاق السعودي.

ورفض المغربى وليد أزارو الاستسلام فى أزمته الأخيرة من النادى السعودى وقرر اللاعب تقديم شكوى رسمية ضد الاتفاق فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الاتفاق والبالغ قيمتها نحو 240 ألف دولار.

وأخطر اللاعب إدارة الأهلي بأنه سيقوم بتصعيد أزمته مع النادي السعودي خاصة وأن عدم حصوله على مستحقاته بجانب قيام إدارة الإتفاق بخصم 50% من قيمة راتبه في آخر ثلاثة أشهر بدعوى "جائحة" كورونا كان سبباً في رفض اللاعب تمديد إعارته للنادي السعودي حتى نهاية الموسم الجاري ليقرر اللاعب العودة للأهلي لأستكمال تجربته مع القلعة الحمراء إلا أذا عرضه الأهلي للبيع مرة أخرى.