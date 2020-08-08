شكرا لقرائتكم خبر عن «لامبارد» يعلن تشكيل تشيلسي في مواجهة بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فرانك لامبارد، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، تشكيل فريقه في مواجهة مضيفه بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، في أياب دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كابايرو

الدفاع: جيمس- زوما- كريستينسين- إيمرسون.

الوسط: كانتي- كوفاسيتش- باركلي.

الهجوم: هودسون أودي- أبراهام- مونت.

وعادت بطولة دوري الأبطال أمس، بشكل جديد بعد توقف دام لمدة 5 أشهر بسبب جائحة كورونا، حيث تستكمل مباريات المسابقة بدون حضور جماهيري، وبداية من ربع النهائي تلعب المباريات بنظام خروج المغلوب من دور واحد على أرض محايدة في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتأهلت 4 أندية إلى ربع النهائي قبل توقف المسابقة، وهي لايبزيج الألماني، أتالانتا الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وانضم إليهم أمس، ليون الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

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وتستكمل باقي مباريات دور ثمن النهائي اليوم، حيث يواجه نابولي مضيفه برشلونة، وسيلعب بايرن ميونيخ على ملعبه ضد تشيلسي.

وانتهت مواجهات الذهاب بفوز بايرن ميونيخ على مضيفه تشيلسي بثلاثية نظيفة، وتعادل برشلونة خارج ملعبه مع نابولي بهدف لمثله.

وتنطلق مباريات الدور ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل، بمواجهة أتالانتا مع باريس سان جيرمان، فيما يواجه لايبزيج نادي أتلتيكو مدريد يوم الخميس، ويلعب الفائز من برشلونة ونابولي مع المتأهل من بايرن ميونيخ وتشيلسي يوم الجمعة، بينما يواجه مانشستر سيتي فريق ليون يوم السبت.