شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد العربي لكمال الأجسام ينعى ضحايا حادث انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي، نائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، برقية تعزية ومواساة إلى حسنين مقلد، رئيس الاتحاد اللبناني لكمال الأجسام، وإلى الشعب اللبناني الشقيق.

وكتب «فهيم» في برقيته: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن كامل أفراد الشعب المصري، أتقدم من خلال شخصكم الكريم إلى جميع الأسر المتضررة، وإلى الشعب اللبناني الشقيق، بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله تعالى أن يتغمد ضحايا الحادث الأليم بواسع رحمته، ويلهمكم وذويهم الصبر والسلوان».

وقال «فهيم»: «إننا لابد أن نؤكد على صدق مشاعرنا تعاطفًا وتضامنًا مع بلدكم في هذا الظرف العصيب، ومؤكدين وقوفنا الدائم مع الشعب اللبناني الحبيب».