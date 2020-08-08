شكرا لقرائتكم "الأب الروحى".. عبد الله جمعة يغازل جنش بصورة من المران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، رسالة إلى محمود عبد الرحيم جنش حارس العرين الأبيض، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، ونشر جمعة صورة لجنش وعلق عليها "الأب الروحي"، وشارك الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبا الزمالك، فى المران الصباحى اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها بعد غد، الاثنين، باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يبحث فيها الفريق الأبيض عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية.



عبد الله جمعة

Advertisements

وانتظم الثنائى المغربى بمعسكر الزمالك بعد سلبية المسحة الخاصة بهما والتى انضما بعدها إلى معسكر برج العرب، وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع بن شرقى وأوناجم اطمأن خلالها على البرنامج التدريبى الذى تم تنفيذه خلال تواجد اللاعبين بالمغرب، وأشاد بتطبيق اللاعبين للبرنامج الموضوع لهما.

فيما خضع مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش المران الصباحي، لتجهيزه بأفضل مستوى للمباريات المقبلة بينما انتظم طارق حامد لاعب وسط الزمالك فى التدريبات الجماعية للفريق بعد نهاية البرنامج التأهيلى الخاص به فى الفترة الأخيرة، حيث تغيب مؤخرا عن لقاء الفريق أمام المصرى بسبب معاناته من مشاكل فى الحوض قبل التعافى من الإصابة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه مؤخرا على المصرى الخميس الماضى فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.