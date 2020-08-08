شكرا لقرائتكم طارق حامد يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك استعدادا لمواجهة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

انتظم اليوم السبت طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعيه للفريق صباحا.

وشارك حامد في التدريبات بعد إنهاء البرنامج التأهيلي الخاص به في الفترة الأخيرة.

وغاب طارق عن مباراة المصري الأخيرة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد لشكواه من إصابة عضلية وخضع لبرنامج تأهيلي ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز.

كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف طارق حامد ويوسف أوباما، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض، من اللحاق بمواجهة الاتحاد السكندري.

وأكد حمادة أنور: "طارق حامد انضم لمعسكر الزمالك استعدادا للقاء المقبل وسيكون جاهزا ولكن موقف أوباما لن يلحق بسبب إصابته".

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وكان طارق حامد أوباما تعرضا للإصابة قبل لقاء المصري وتم استبعادهم من المباراة على خلفية ذلك.

استفاد الجهاز الفني لفريقي الزمالك والمصري من خيار زيادة عدد التبديلات خلال المباراة ليصبح 5 تغيييرات في المباراة الواحدة بدلا من 3 كما هو متعارف عليها، حيث أجرى كلا الفريقين 4 تغييرات، وأشرك الزمالك كلا من محمد عنتر ومحمد عبد الغني وكابونجو كاسونجو بدلا من حسام أشرف واسلام جابر ومحمد حسن ومصطفى محمد، فيما أشرك المصري كلا من زياد فرج واسلام عطية وأحمد عادل ميسي وايزي ايميكا بدلا من حسن علي ومحمد جابر وأحمد ياسر وعرو موسى.

شهدت مباراة الزمالك والمصري ظهور عدد من اللاعبين الناشئين، مثل حسام أشرف وأسامة فيصل في صفوف الزمالك وزياد فرج في صفوف المصر، وقدم اللاعبين الصاعدين مردودا طيبا على مدار المباراة، خاصة أشرف الذي كان قريبا من التهديف في هذه المباراة لولا التسرع وسوء الحظ.