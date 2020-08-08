شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: الأهلى حسم لقب الدورى بنسبة 90%.. ومنافسة الزمالك صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر ريان، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المارد الأحمر الأقرب لحسم لقب الدورى الممتاز لموسم 2019 / 2020 بنسبة 90%، مشيرا إلى أنه فى حال فوزه بـ5 مباريات متتالية الأسابيع المقبلة سيحسمه بصورة نهائية .

وأضاف ياسر ريان، فى تصريح لـ الخليج 365، أن الزمالك بعيد جداً عن المنافسة هذا الموسم على لقب بطولة الدورى، مهنئا القائمين على الرياضة بمناسبة عودة نشاط الدورى مجددا .

وقفز الزمالك للمركز الثانى برصيد 34 نقطة بعد الفوز على المصرى الخميس الماضى فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة ببطولة الدورى، حيث التقى الزمالك مع المصرى باستاد برج العرب بالإسكندرية، وواصل الأهلى التربع على صدارة جدول بطولة الدورى برصيد 49 نقطة، فيما يحتل نادى مصر المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

ويدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى مساء اليوم، السبت، معسكرا مغلقا استعداداً لخوض مباراة إنبى المقرر لها الثامنة من مساء الغد باستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدورى الممتاز التى تم استئنافها مؤخراً بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، ويعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى قائمة الفريق للمباراة عقب مران اليوم.