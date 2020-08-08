شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواصل جلسات الاستشفاء لليوم الثانى استعداداً لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب إجراء الجلسات الاستشفائية لباقى لاعبى الفريق، وذلك بعدما خضع نصف اللاعبين إلى عمليات الاستشفاء أمس الجمعة، وذلك فى إطار استعدادات ذئاب الجبل لمواجهة فريق سموحة الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام، فى أول ظهور رسمى للمقاولون بعد توقف كورونا فى مارس الماضى والذى استغرق 147 يوماً.

من جانبه أكد الدكتور وائل نبيل، رئيس الجهاز الطبى بالفريق الأول للمقاولون، فى تصريحات خاصة، أن الجلسات الاستشفائية الغرض منها امتصاص حالة الاجهاد بعد فترة الإعداد الماضية، خاصة وأن الحمل البدنى سينتظم فى الفترة الحالية مع عودة مباريات الدورى العام.

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وأضاف وائل نبيل، أن الجهاز الفنى قام بتقسيم اللاعبين على مجموعتين حيث خضعت المجموعة الأولى لجلسات التدليك أمس دون خوض تدريبات بدنية، فيما ستخضع المجموعة الثانية اليوم لجلسات الاستشفاء على أن تدرب المجموعة الأولى، وذلك لعدم وجود وقت لمنح اللاعبين إجازة قبل مواجهة سموحة.

وأكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الهدف الأساسى للجهاز الفنى لذئاب الجبل من المباريات الودية التى أقيمت خلال فترة الإعداد ليس تحقيق نتائج كبيرة ولكن الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المقاولون يسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس.

ويحتل المقاولون المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، والزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 34 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.