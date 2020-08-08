الامارات | بالفيديو.. بيل يلعب الغولف في يوم لقاء سيتي والريال.. وزيدان: لن يلعب مجدداً

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. بيل يلعب الغولف في يوم لقاء سيتي والريال.. وزيدان: لن يلعب مجدداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت وسائل إعلام إسبانية أمس لقطات فيديو ظهر فيها نجم ريال مدريد، الولزي غاريث بيل وهو يلعب الغولف، في نفس اليوم الذي خاض فيه فريقه مباراة حاسمة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وخرج فيها من المسابقة المفضلة إليه على يد مان سيتي بعد أن خسر بالنتيجة نفسها التي تلقاها في الذهاب 2-1.

وكانت العلاقة بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية قد توترت بين بيل والفريق، وخاصة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وقالت إن حديثا جمع بين الطرفين قبل أسبوع، استفسر فيه بيل عن إمكانية مشاركته في لقاء مان سيتي، فرد عليه زيدان قائلا: لن تلعب مجددا ما دمت في الفريق".

وأكدت الصحيفة أنه على إثر هذه المحادثة طلب بيل أن لا يكون إسمه في قائمة المباراة، وهو ما حصل، فاختار بدلا عن ذلك لعب الغولف، في استفزاز جديد لجماهير الريال التي طالبت مرارا بفك الارتباط بهذا اللاعب الذي قدم إلى مدريد بصفقة تعدت المائة مليون يورو، ولم يقدم الشيء كثير، حتى أنه في المباريات السبع الاخيرة بالليغا لم يكن مشاركا في أي منها.

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وفي المؤتمر الصحافي بعد لقاء مان سيتي، لم ينكر زيدان المحادثة التي جرت بينه وبين بيل، لكنه رفض الكشف عن تفاصيلها، وقال إنها ستظل أمرا خاصا بينه وبين لاعبه. يذكر أن زيدان في الجولة الصيفية للموسم الماضي، كان قد صرح علنا بأن "بيل لم يعد لاعبا في مدريد"، لكنه تراجع عن ذلك لاحقا، وقبل بضم اللاعب مجددا، إلا أن بيل لم يقدم أي عروض قوية، وظل غائبا إما للإصابات أو بقرار فني من المدرب.

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