شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يجرب «الضرف» في ودية نادي مصر استعدادًا لملاقاة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر ديديه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول للنادي الإسماعيلي، على الدفع بمحمد الضرف، في ودية فريق مصر.

ويلتقي الإسماعيلي، السبت، مع نظيره فريق مصر، ضمن تجاربه الودية، استعدادًا لمواجهة المصري المقررة 14 أغسطس الجاري، ضمن مباريات الدوري.

وتماثل «الضرف» للشفاء من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن التدريبات الجماعية للفريق.