شكرا لقرائتكم "كشف قدم" يحسم موقف أحمد الشيخ من المشاركة مباراة الأهلى ضد إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع أحمد الشيخ لاعب الأهلي لفحص طبى قبل مران الفريق مساء اليوم، السبت؛ لتحديد موقفه النهائى من المشاركة فى مباراة إنبى التى تقام غداً الأحد ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، بعدما تعرض الشيخ لكدمة قوية فى القدم خلال مشاركته فى مران الفريق الذى أقيم الأربعاء الماضي واكتفى ‏بأداء جلسة علاج طبيعى في مران الأمس فيما يحسم الجهاز الطبى اليوم الموقف النهائى للاعب من المشاركة ‏فى مواجهة إنبى بناءً على حالته ووفق رؤية الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، ويُعلن الجهاز الفني قائمة الفريق التى ستدخل معسكر مغلق إستعداداً لمباراة إنبي عقب مران اليوم الذى ينطلق في الخامسة مساءً على ملعب التتش بالجزيرة.

من ناحية أخرى، أعلن الاهلى موعد مباراة الوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى أن الجهاز الفنى حدد يوم 3 أكتوبر المقبل موعدًا لمباراة العودة بين الأهلى والوداد، فى إياب الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، وأضاف: «تم إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالموعد الذى اختاره النادي، فيما يتم التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لخوض المباراة على استاد القاهرة».