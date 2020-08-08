شكرا لقرائتكم مختار مختار يقود ودية الإنتاج أمام الطلائع بعد سلبية مسحات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد بصفة نهائية أن يقود مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى ناديه فى المباراة الودية مع طلائع الجيش المقرر لها اليوم، السبت، بعد أن أجرى نجم الاهلى الاسبق مسحة تأكيدية لفيروس كورونا وجاءت سلبية أيضاً ليتأكد من شفاؤه بشكل تام من الفيروس الذى أصابه قبل فترة ، وكان مختار قد أدار ودية فريقه مع نادي مصر التي انتهت بالتعادل السلبي أمس الجمعة فور علمه بسلبية مسحته ، وأعلن خالد مهدي مدير الكرة بالانتاج الحربي شفاء كل عناصر فريقه من فيروس كورونا ليصبح الفريق جاهزا لعودة بطولة الدوري ، وكان أخر لاعب بالفريق مصاب بكورونا قد ظهرت نتيجة المسحة الخاصة به مساء الجمعة وجاءت سلبية.

ويخوض فى الخامسة عصر اليوم السبت ، فريقا طلائع الجيش والانتاج الحربى مباراة ودية على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن استعدادات الفريقين لإفتتاح مشوارهم ببطولة الدوري التى عادت بعد تجميد دام خمسة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا، ويرغب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع فى منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا فى الوديات الاخيرة بسبب الاصابة للمشاركة فى ودية اليوم لتجهيزهم لمواجهة بيراميدز بينما يبحث مختار مختار المدير الفنى للإنتاج عن تجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً استعداداً لمواجهة الاهلى حيث تأجلت مباراته الاولى مع نادى مصر بسبب إصابة 18 فرداً من الفريق بفيروس كورونا قبل تعافيهم.

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ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بالدوري بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة ، ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الاهلى المقرر لها 14 أغسطس الجارى بالجولة 19 لمسابقة الدوري العام .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباراة نادى مصر والإنتاج الحربى والمقرر اقامتها فى الرابعة مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك نظراً لعدد العينات الإيجابية التى ظهرت فى تحليل ڤيروس كوڤيد-١٩ الذى اُجرى للاعبى وجهاز الفريق الأول بنادى الإنتاج الحربي