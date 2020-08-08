شكرا لقرائتكم خبر عن مختار يقود الإنتاج الحربى فى ودية الطلائع بعد تأكد سلبية مسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد بصفة نهائية أن يقود مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، فريقه فى المباراة الودية مع طلائع الجيش المقرر لها اليوم، السبت، بعدما أجرى نجم الأهلى الأسبق مسحة تأكيدية لفيروس كورونا وجاءت نتيجتها سلبية أيضاً، ليتأكد من شفائه بشكل تام من الفيروس.

وكان مختار قد أدار ودية فريقه مع نادى مصر التى انتهت بالتعادل السلبى أمس، الجمعة، فور علمه بسلبية مسحته، وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى شفاء كل عناصر فريقه من فيروس كورونا ليصبح الفريق جاهزاً لعودة بطولة الدورى، وكان آخر لاعب بالفريق مصاب بكورونا قد ظهرت نتيجة المسحة الخاصة به مساء الجمعة وجاءت سلبية.

ويخوض فريقا طلائع الجيش والإنتاج الحربى مباراة ودية فى الخامسة عصر اليوم، السبت، باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن استعدادات الفريقين لافتتاح مشوارهما ببطولة الدورى التى عادت بعد تجميد دام خمسة أشهر كاملة بسبب جائحة كورونا.

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ويرغب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع فى منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا فى الوديات الأخيرة بسبب الاصابة للمشاركة فى ودية اليوم لتجهيزهم لمواجهة بيراميدز، بينما يبحث مختار مختار المدير الفنى للإنتاج عن تجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً استعداداً لمواجهة الأهلى، حيث تأجلت مباراته الأولى مع نادى مصر بسبب إصابة 18 فرداً من الفريق بفيروس كورونا قبل تعافيهم.

ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بالدورى بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة، ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الأهلى المقرر لها 14 أغسطس الجارى بالجولة 19 لمسابقة الدورى العام.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباراة نادى مصر والإنتاج الحربى والمقرر اقامتها فى الرابعة مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك نظراً لعدد العينات الإيجابية التى ظهرت فى تحليل ڤيروس كوڤيد-١٩ الذى اُجرى للاعبى وجهاز الفريق الأول بنادى الإنتاج الحربي.