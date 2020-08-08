شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك من الاتحاد السكندري ويطالبهم بطي صفحة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لاعبيه من التراخي أو التهاون في مباراتهم المقبلة امام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

ويلتقي المارد الأبيض مع نظيره الاتحاد السكندري في العاشر من اغسطس الجاري ضمن مؤجلات الاسبوع الثامن عشر للدوري وذلك عيل ارض ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

وطالب كارتيرون لاعبيه بضرورة الفوز على زعيم الثغر لمواصلة الانتصارات والزحف عن صدارة جدول الترتيب مطالبا بضرورة طي صفحة مباراة المصري وعدم التفكير فيها خصوصا بعد الوقوف على السلبيات والإيجابيات بها