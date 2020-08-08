شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي: ودية الإنتاج مفيدة فنيا والجهاز اطمأن علي البدلاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير عزمي مجاهد مدرب الفريق الكروي الأول بنادي مصر أن مباراة الفريق الودية الأخيرة أمام الإنتاج الحربي كانت مفيدة للغاية والجهاز الفني حقق من ورائها العديد من المكاسب الفنية وتجربة بعض الخطط الفنية.
وقال عزمي في تصريح خاص للمصري اليوم أن هذه المباراة الودية كانت مهمة للغاية في هذا التوقيت بعد الغاء مواجهة الإنتاج رسميا في الدوري وقال: فضلنا اللعب مع الإنتاج تحديدا لأننا كنا نبني برامج الإعداد كلها على مواجهة الإنتاج .
واكد أن خالد جلال جرب عدد كبير جدا من البدلاء والناشئين وظهروا بمستوي مطمأن للغاية
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