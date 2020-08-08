شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يقود تدريبات الإنتاج اليوم بعد ظهوره في ودية «نادي مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الفرحة والارتياح داخل نادي الإنتاج الحربي بعد تماثل مختار مختار المدير الفني للفريق الكروي الأول للشفاء من فيروس كورونا

وظهر مختار مختار في مباراة فريقه الودية أمس امام نادي مصر لكنه حرص عيل الجلوس بعيدا عن الفريق والجهاز الفني ومتابعة سير المباراة الودية من بعيد.

ويقود مختار مختار تدريبات الفريق اليوم مع مجيد عبدالعاطي الذي قامت إدارة الإنتاج الحربي بتعيينه مدربا عاما بشكل مؤقت لمساعدة مختار مختار في مهمته قبل مباراة الأهلي المقبلة.