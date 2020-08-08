شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي ونادي مصر وديا اليوم استعدادا للدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي عند الخامسة مساء اليوم السبت مباراته الودية الأخيرة أمام نظيره نادي مصر في إطار استعدادات الفريق للدوري الممتاز.

ويسعي الجهاز الفني للإسماعيلي لتجهيز لاعبيه والوصول بهم لأعلي فورمة فنية وبدنية قبل مبارا المصري البورسعيدي في الدوري والمقررة في الرابع عشر من اغسطس الجاري علي ارض ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

وخاض كلا الفريقين العديد من المباريات الودية خلال فرتة الإعداد استعدادا للدوري.