حقيقة احتفال «جاريث بيل» بخروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً عشاق نادي ريال مدريد الإسباني، صورة للنجم الويلزي جاريث بيل تظهر فرحته بخروج فريقه "الميرينجي" من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي مساء أمس الجمعة.

وكان بيل قد غاب عن مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي حيث طلب من المدير الفني للنادي الملكي عدم المشاركة في المباراة، بدون أسباب.

ونشرت وسائل إعلامية إسبانية فيديو لجاريث بيل وهو يمارس رياضة الجولف تزامناً مع استعداد فريقه لمباراة السيتي.

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وأثارت الصورة المتداولة على السوشيال ميديا غضب مشجعي ريال مدريد، وسخرية آخرين على موقع تويتر.

وتبين أن صورة جاريث بيل تعود إلى يوم 29 يناير عام 2016، حيث استغل اللاعب الويلزي حينها غيابه عن فريقه الملكي بسبب الإصابة في ربلة الساق لمشاهدة مباريات UFC من منزله في لندن.

ونشر بيل حينها صورة له برفقة أحد أصدقائه، عبر أحد حساباته الرسمية على السوشيال ميديا وذلك أثناء مشاهدته مباراة أندرسون سيلفا، وبطل العالم السابق فورست جريفين.