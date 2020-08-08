شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك كامل العدد فى تدريبات اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استعداداته اليوم السبت، لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها بعد غد، الإثنين، على ستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، التى يبحث فيها الفريق الأبيض عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية.

وستشهد تدريبات الزمالك اليوم، السبت، عودة جميع اللاعبين للمشاركة فى المران بعدما فضل كارتيرون منح راحة سلبية بالأمس من التدريبات الجماعية للاعبين الأساسيين الذين شاركوا فى لقاء المصرى البورسعيدى، الذى جمع بينهما أول أمس الخميس، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، فى المباراة التى أقيمت على ستاد برج العرب، بالإسكندرية.

ويعمل الفرنسى كارتيرون على الوقوف من خلال التدريبات على مدى إمكانية بدء الاستعانة بالثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، عقب عودتهما للمشاركة فى تدريبات الفريق منذ أمس، الجمعة، عقب عودتهما من المغرب يوم الأربعاء الماضى، حيث سيتم حسم إمكانية بدء الاستعانة بهما من عدمه وفقًا لحالتهما الفنية والبدنية فى التدريبات.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.