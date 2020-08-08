شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مهدي: الإنتاج الحربي تحمل ما لا يتحمله أي فريق من أجل مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد مهدي مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن فريقه تحمل ما لا يتحمله أي فريق في الدوري الممتاز بعد فاجعة إصابة 18 لاعبا والمدير الفني بفيروس كورونا.
وقال مهدي فريق الإنتاج الحربي من أكثر الفرق التزاما وحفاظا على التعليمات والإجراءات الإحترازية والوقائية لكن ما حدث قضاء وقدر وسهل جدا ان يتعرض له أي فرد عادي وأي فريق .
وتابع: فيروس مثل كورونا ينتقل عن طريق الهواء واللمس وبعد اصابة هذا العدد وفرنا لهم سبل الراحة والعلاج داخل العزل المنزلي وحرصنا على توفير كل الدعم والعلاج للمصابين والمخالطين وأسرهم في سرية تامة حتي تماثلوا للشفاء .
وقال تحملنا ما لا يتحمله أي ناد من أجل مصر وأمن أجل عودة النشاط الرياضي واستكمال الدوري رغم ظروف الاصابات بكورونا.
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الوضع في مصر
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اصابات
95,147
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تعافي
50,553
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وفيات
4,971
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