شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ستاد القاهرة: «كاف» يتجه للسماح بحضور جماهيري بنصف نهائي ونهائي «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل
- أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف اللواء علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، موقف الحضور الجماهيري في مباريات الأهلي والزمالك في نهائيات دوري أبطال إفريقيا.
وقال علي درويش في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قد يسمح لعودة الجماهير في النهائيات بعد استقرار الأوضاع بشأن تفشي فيروس كورونا".
وأوضح: "قد تحضر الجماهير ونحن جاهزون لذلك في أي وقت مع وضع في الاعتبار مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية".
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