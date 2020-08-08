باريس سان جيرمان يُدير ظهره لكريستيانو رونالدو

تنوي إدارة باريس سان جيرمان تجنب تقديم عرض صيفي لنجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، ووضع كامل تركيزها على تحقيق الاستقرار للتشكيلة الحالية، عن طريق الإبقاء على كيليان مبابي ونيمار جونيور.

وظل بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي يستهدف التوقيع مع كريستيانو رونالدو منذ ما يقارب عقد من الزمن حتى وصل النجم البرتغالي لعامه ال35.

وادعت شبكة ESPN أن النادي الباريسي بقيادة ناصر الخليفي يميل حاليًا نحو تمديد عقود “كيليان مبابي” وأغلى لاعب كرة قدم في العالم “نيمار جونيور” بدلاً من مواصلة الركض خلف كريستيانو رونالدو، بالرغم من توفرهم على عقود كافية لإبقاء مبابي ونيمار لغاية عام 2022 على الأقل.

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وتشير تقارير نفس المصدر إلى أن باريس سان جيرمان أعطى الأولوية للجهود المبذولة لإتمام تجديد عقدي نجمي الهجوم قبل فتح ملف الانتقالات الجديدة في الميركاتو الصيفي 2020.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ادعت وسائل الإعلام الفرنسية إلى كون البرتغالي كريستيانو رونالدو اقترب من الانضمام إلى باريس سان جيرمان قبل توقف كل شيء بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وكان الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، والذي انضم إلى يوفنتوس من ريال مدريد في صفقة بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني (102 مليون يورو) صيف 2018، يحلم باللعب إلى جانب نجم البرازيل نيمار ومهاجم فرنسا مبابي، وفقًا لـ ESPN.