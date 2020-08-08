رياضة | موعد مباراة برشلونة ضد نابولي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ضد نابولي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اليوم السبت نادى برشلونة الإسباني نظيره نادى نابولي الإيطالي ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين برشلونة و نابولي عبر قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الايجابي 1 / 1 فى مدينة نابولي الإيطالية.