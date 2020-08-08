محمد يونس يتحدث عن كواليس رحيله عن الزمالك.. وعرض الهلال السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث محمد يونس، لاعب الزمالك السابق، عن كواليس انضامه للقلعة البيضاء قبل سنوات خلال فترة تولي حسام حسن تدريب الفريق الأبيض.

وقال يونس في تصريحات لقناة الزمالك:" كنت ملتزم والكرة كانت حياتي، كنت ُمسخر كل شيء للكرة، حين تولى حسام حسن مهمة الزمالك، كان عمري 30 عام حين اختارني للتواجد مع الفريق".

وأوضح، أنه انضم للزمالك بعد فترة الاعداد، لذلك كان صعب مشاركته مع حسام حسن كأساسي، مشيرا إلى أنه انتظر الفرصة ولعب مباراة بتروجيت وبعدها عدة مبارايات شارك خلاها جلس على دكة البدلاء.

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وتابع:" تلقيت عرضًا من الهلال السوداني وجلست مع حسام حسن وابلغته ورفض رحيلي بداعي ان الفريق كان يحتاج لخدماتي، كل المباريات التي لعبتها فاز الزمالك".

وأكمل:" انتهى الموسم وخسرنا الدوري، وتنازلت عن نصف مستحقاتي بعد جلسة مع أشرف صبحي، حين تواصل معي انبي تفاجأت ان عقدي لم يكن 3 سنوات وكان 5 سنوات وكملت فترة العقد بالكامل.

وأتم يونس:" الفترة التي تواجد خلالها مع الاسماعيلي كانت من افضل فتراتي، اي شخص كان يتمنى ان يخوض تجربة الزمالك وكنت سعيد جدا بهذه التجربة".