هدفا رونالدو لم يشفعا.. ليون يتخطي يوفينتوس ويضرب موعداً أمام سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تأهل نادي ليون الفرنسي لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نظيره يوفينتوس الإيطالي بميزة الهدف خارج الأرض.

ليون كان قد فاز في مباراة الذهاب على أرضه بهدف نظيف قبل أن يُهزم بهدفين مقابل هدف في مباراة الإياب مساء اليوم الجمعة على ملعب يوفينتوس.

وبتأهل ليون لدور الثمانية ضرب موعداً أمام نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي الذي أقصى ريال مدريد الإسباني من الدور ذاته.

وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث المباراة:

مرت 10 دقائق من عمر الشوط الأول من المباراة شهدت خطورة في الدقيقة 8 بتسديدة لكريستيانو رونالدو مرت أعلى عارضة ليون قبل أن يرد حسام عوار بتسديدة تصدى لها حارس يوفينتوس تشيزني.

في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول حصل ليون على ركلة جزاء سجلها ديباي بنجاح.

في الدقيقة 40 كاد بيانيتش يتعادل ليوفينتوس بتسديده ركلة حرة مباشرة بصورة رائعة تصدى لها حارس ليون.

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في الدقيقة 43 حصل يوفينتوس على ركلة جزاء سددها كريسيتانو رونالدو بنجاح متعادلاً.

وصلنا للدقيقة 45 من عمر الشوط الأول والتعادل الإيجابي بين الفريقين مستمراً بهدف لكل فريق.

انتهاء الشوط الأول

انتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته

انطلاق الشوط الثاني

في الدقيقة 60 سدد كريستيانو رونالدو صاروخيةسكنت شباك ليون لتصبح النتيجة 2 - 1 لصالح يوفينتوس.

وصلنا الدقيقة 90 من عمر المباراة والحكم يحتسب 6 دقائق كوقت بدل من ضائع.

نهاية المباراة بفوز يوفينتوس بهدفين مقابل هدف ولكن تأهل ليون بمجموع المباراتين.