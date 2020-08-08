مفاجأة جديدة بشأن سرقة فيلا محمود الخطيب

فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تعرض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للسرقة بعد عودته من إجازته في الساحل الشمالي. الساحل الشمالي. وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "فيلا الخطيب لم تتعرض للسرقة ولكن فيلا ابنته رانا". فيلا ابنته رانا". Advertisements وأوضح: "هناك 3 فيلات تخص الخطيب إحداهما تخص الخطيب والأخرى تخص ابنته ندى والثالثة تخص رانا وهي التي تعرضت للسرقة". وأتم: "الحرامي قام بقطع حديد الفيلا بالصاروخ وقام بسرقة تليفون فقط"

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