صور ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا “الدفاع خان زيدان بعد ضربة بيل”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر صور مباراة “ريال مدريد ومانشستر سيتي” في قمة مباريات اليوم الجمعة 7-8-2020 في إياب ثمن نهائي -دور الـ16- من دوري أبطال أوروبا. خان دفاع ريال مدريد زين الدين زيدان بعد الاخطاء الفادحة التي كلفت الفريق خسارة بطاقة الصعود إلى دور ربع النهائي لصالح مانشستر سيتي. وبهذا الفوز جدد فريق “مانشستر سيتي” تفوقه على ريال مدريد في إياب دور ثمن النهائي بنفس نتيجة الذهاب (2-1)، ليتأهل إلى دور ربع النهائي لملاقاة “أولمبيك ليون” الذي تأهل على حساب يوفنتوس. ودخل مانشستر سيتي اللقاء بضغط كبير على لاعبي ريال مدريد حتى ارتكب المدافع الفرنسي “رفائيل فاران” خطأ فادح كلف الفريق الملكي الهدف الاول في الدقيقة (9)، وفي الدقيقة (28) سجل كريم بنزيمة هدف التعادل. وشهد الشوط الثاني فرص قليلة واستمر ضغط مانشستر سيتي على ريال مدريد حتى ارتكب فاران الخطأ الثاني امام جيسوس الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة (68). Advertisements وكان زين الدين زيدان قد خرج بتصريح خطير قبل المباراة بيوم كشف فيه تفاصيل تخص جاريث بيل الذي رفض خوض المباراة. وقال زيدان: “بيل هو لاعب في ريال مدريد. لا شيء يتغير. إنه لاعب من مدريد وأنا أحترم ذلك. لقد فضل عدم اللعب وهو الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أخبركم به. أولئك الذين هم هنا في مانشستر يركزون على المباراة”. والتالي صورة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي .. سجل بطولات نادي ريال مدريد الاسباني

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