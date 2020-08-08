نقدم لكم أهداف يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا، في اهم مباريات اليوم الجمعة 7-8-2020 في إياب ثمن نهائي -دور الـ16- من البطولة.

وودع فريق يوفنتوس الإيطالي منافسات دوري أبطال أوروبا، رغم فوزه على ضيفه ليون الفرنسي بنتيجة 2-1،وفشل يوفنتوس في تعويض خسارته صفر-1 ذهابا خارج أرضه، حيث تأهل ليون إلى دور الثمانية مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-2 في مجموع المباراتين.

وتقدم ليون في الدقيقة 12 عن طريق الهولندي ممفيس ديباي من ضربة جزاء، قبل أن يسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل بنفس الطريقة في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 60 سجل رونالدو الهدف الثاني ليوفنتوس، لكنه لم يكن كافيا ليمنح فريقه بطاقة الصعود للدور المقبل، جاء الهدف من تسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزواية اليسرى لمرمى الحارس لوبيز، حيث لم يتمكن من إيقافها.

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إليكم اهداف المباراة..

هدف التقدم ليون “ديباي” 1-0

هدف التعادل لليوفي “رونالدو” 1-1

هدف يوقنتوس الثاني “رونالدو” 2-1

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