رياضة | فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمواجهة المقبلة ضد إنبي، والمقررة غداً الأحد 9 أغسطس.

ويستضيف الأهلي فريق إنبي على أرضية ملعب السلام، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة، وهو الظهور الأول للقلعة الحمراء، بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

ويغيب عن المباراة، اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بسبب الإيقاف خلال مواجهة السوبر، فضلاً عن المصابين ياسر إبراهيم ومحمد محمود ورامي ربيعة.

ومن المنتظر أن يصبح تشكيل النادي الأهلي للمباراة، على النحو التالي.

Advertisements

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - محمود متولي - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - أحمد الشيخ.