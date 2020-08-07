الزمالك يتعهد بصرف مكافآت إجادة للاعبين حال استمرار الانتصارات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعهد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، صرف مكافآت مالية للاعبي الفريق الكروي الأول، حال مواصلة العروض القوية التي ظهر بها اللاعبون خلال مواجهة فريق المصري البورسعيدي، بعد توقف بطولة الدوري الممتاز لخمسة أشهر بسبب جائحة «كورونا».
وحقق الزمالك الفوز على المصري بهدف دون رد، أمس الخميس، ليرفع رصيده إلى النقطة 34 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن بيراميدز الثالث و15 نقطة عن الأهلي المتصدر.
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