شكرا لقرائتكم خبر عن «بنزيما» و«هازارد» يقودان هجوم ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه في مواجهة مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الاتحاد، في إياب دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: كارفخال- ميليتاو- فاران- ميندي.

الوسط: كروس- كاسيميرو- مودريتش.

الهجوم: هازارد- بنزيما- رودريجو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أريولا- ألتوبي- ناتشو- مارسيلو- فالفيردي- لوطاس فاسكيز- يوفيتش- أسينسيو- براهيم- إيسكو- فينيسيوس- هيرنانديز.ويعود

دوري الأبطال اليوم، بشكل جديد بعد توقف دام لمدة 5 أشهر بسبب جائحة كورونا، حيث تستكمل مباريات المسابقة بدون حضور جماهيري، وبداية من ربع النهائي تلعب المباريات بنظام خروج المغلوب من دور واحد على أرض محايدة في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتأهلت 4 أندية إلى ربع النهائي قبل توقف المسابقة، وهي لايبزيج الألماني، أتلانتا الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، وأتلتيكو مدريد الإسباني

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تستكمل باقي مباريات دور ثمن النهائي اليوم وغدا، حيث سيلعب اليوم مانشستر سيتي أمام ضيفه ريال مدريد، بينما سيستضيف يوفنتوس نادي ليون، أما غداً فسيواجه نابولي مضيفه برشلونة، وسيلعب بايرن ميونيخ على ملعبه ضد تشيلسي.

وانتهت مواجهات الذهاب بفوز مانشستر سيتي خارج أرضه على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد، كما انتصر ليون على ضيفه يوفنتوس بهدف، بينما فاز بايرن ميونيخ على مضيفه تشيلسي بثلاثية نظيفة، وتعادل برشلونة خارج ملعبه مع نابولي بهدف لمثله.

وتنطلق مباريات الدور ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل، بمواجهة أتالانتا مع باريس سان جيرمان، فيما يواجه لايبزيج نادي أتلتيكو مدريد يوم الخميس، ويلعب الفائز من برشلونة ونابولي مع المتأهل من بايرن ميونيخ وتشيلسي يوم الجمعة، بينما يواجه المتأهل من مانشستر سيتي وريال مدريد الفائز من يوفنتوس وليون يوم السبت.