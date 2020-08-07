شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وولفرهامبتون يطالب بتعديل جدول الدوري الإنجليزي بسبب البطولات الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب نونو إسبريتو سانتو، مدرب وولفرهامبتون، رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز بمنح الفرق المنافسة في بطولتى الأندية الأوروبية المزيد من الوقت للراحة والاستعداد قبل انطلاق الموسم المحلى الجديد.

وكان فرانك لامبارد، مدرب تشيلسى، قد تقدم بالمطلب نفسه في وقت سابق أيضًا وضرورة تعديل جدول منافسات بطولة الدورى الإنجليزى للموسم المقبل.

وحددت الرابطة يوم 12 سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق الموسم الجديد للدورى الإنجليزى الممتاز. وأمام ذلك يخشى «سانتو» ألّا تُتاح للاعبيه فرصة كافية للراحة والاستعداد للموسم الجديد إذا تقدم إلى المراحل الأخيرة من البطولة الأوروبية، التي ستُقام مباراتها النهائية في 21 أغسطس الجارى.

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وقال «سانتو»، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية: «أتمنى أن تنظر رابطة الدورى الممتاز في هذا الأمر، وأن تمنح الفرق المشاركة أوروبيًا قليلًا من الوقت الإضافى».

وأضاف: «البرنامج سيكون مزدحمًا في الموسم المقبل، وعليهم الاهتمام بصحة اللاعبين، وأنا على ثقة بأنهم سيعيدون النظر، وسيعدلون الجدول».

ويأمل «سانتو» أن يقدم الجناح البرتغالى، دانييل بودينسى، الذي انضم إلى فريقه قادمًا من أوليمبياكوس، في يناير الماضى، مساعدة كبيرة إلى زملائه في المباراة.

وأوضح «سانتو»: «جميع التفاصيل دائمًا مهمة ومفيدة، و(دانييل) مصدر كبير للمعلومات، ومن ثَمَّ يمكننا تحقيق أكبر استفادة ممكنة منه».