مرتضى منصور: على مسئوليتي سيتم إلغاء عقوبة قمة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي

تعهد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك بإلغاء عقوبة مباراة القمة أمام الأهلي والتي أتت بعد انسحاب الفريق ورفض المشاركة في المباراة.

وقال مرتضى منصور في حديثه لمسئولي صفحات التواصل الاجتماعي المنتمية لجماهير الزمالك :"على مسئوليتي سيتم إلغاء عقوبة مباراة القمة على الزمالك لأن في المحكمة يعلمون جيدا القوانين."

وأوضح مرتضي منصور أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري، جاء بالتعيين في مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا بسبب صداقته مع ممدوح عباس.

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وأشار إلى أن أول قرار لمجلس ممدوح عباس والجنايني كان شطب عضويته، مشددا على أن المنطق حاليا يقول إن هناك خصومة بينه وبين الجنايني.

أكد مرتضى منصور أن عمرو الجنايني رفض تأجيل أي مباراة ولكن مباراة الزمالك والأهلي تم تأجيلها أكثر من مرة، كما أن الجنانيي أوضح أن مباراة السوبر المصري شهدت مهزلة وأن اللاعبين اشتبكوا مع بعضهم البعض، ثم طلب وزير الشباب والرياضة خوض مباراة القمة بالدوري فأكد له أنه سوف يلعب بالناشئين منعا لوجود اشتباكات في الملعب.

وأعلن الزمالك أنه سيواجه الأهلي بالناشئين، قبل أن يتم إعلان تعطل الحافلة التي تقل اللاعبين لأرض الملعب وعدم التوجه للمباراة.