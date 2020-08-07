"بسبب الإنذارات".. أمير مرتضى يلوح بعقوبات للاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
عقد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، اليوم الجمعة، جلسة مع اللاعبين خلال معسكر الفريق.
وحذّر أمير مرتضى، خلال الجلسة اللاعبين من الحصول على الكروت الملونة خلال مواجهات الفريق المقبلة.
وهدد المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، اللاعبين بتطبيق اللائحة وتوقيع عقوبات إضافية في حالة الحصول على إنذارات أو طرد بدون داعِ.
وكان الزمالك قد استهل عودة بطولة الدوري بالفوز على نظيره المصري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس ضمن مؤجلات الجولة الـ 14.
وبفوز الزمالك أمس أمام المصري رفع رصيده إلى النقطة 34 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري.
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