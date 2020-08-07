الامارات | بالفيديو.. ليفربول يتغنى بمحمد صلاح ومفاجأة سارة بعد نهاية الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ليفربول يتغنى بمحمد صلاح ومفاجأة سارة بعد نهاية الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجئ الحساب الرسمي لفريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، نجم وهداف الفريق محمد صلاح، بهدية سارة حيث تغنى النادي بما قدمه اللاعب مع الفريق خلال الموسم الذي شهد تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة بعد غياب 30 عاماً.

وكان النجم المصري قد أحرز 19 هدفاً مع الفريق هذا الموسم ليصبح هداف الفريق للموسم الثالث على التوالي منذ أن انضم إلى الريدز في 2017، كما توج مع الفريق الموسمين الماضيين بأربع بطولات هي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وبطولة العالم للأندية والدوري الإنجليزي.

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ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، مقطع فيديو لأبرز أهداف وتمريرات هدافه المصري محمد صلاح خلال الموسم (2019-2020)، وعلق نادي ليفربول على مقطع الفيديو قائلاً: "يا له من موسم، يا له من لاعب”.

وأضاف: "استمتع بسحر محمد صلاح”.

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