شكرا لقرائتكم خبر عن عودة دوري الأبطال: ريال مدريد في غياب «راموس» يواجه مان سيتي بدون «أجويرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود دوري أبطال أوروبا بعد فترة توقف دامت ما يقرب من 5 أشهر بسبب فيروس كورونا، بلقاء من العيار الثقيل في إياب دور الـ16 للبطولة، حيث يواجه فريق ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي اليوم الجمعة، على أرض ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

فريق ريال مدريد حصل على لقب «لاليجا» منذ 3 أسابيع لقاء مانشستر سيتي بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه لقب الدوري الإسباني، لتعويض خسارته في اللقاء الأول بهدفين لهدف خلال معركة «سانتياجو برنابيو» التي أقيمت نهاية شهر فبراير الماضي، وسجل هدفي الفريق السماوي، جابرييل خيسوس، وكيفين دي بروين من ضربة جزاء، بينما أحرز هدف النادي الملكي إيسكو.

ويعتمد زيدان الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على الضغط المبكر على دفاعات الفريق السماوي لكسب منطقة وسط الملعب وفي نفس الوقت من تسجيل هدفا مبكرا يربك حسابات رفقاء بيب جوارديولا ويجبره على فتح خطوطه أمام مهاجمي النادي الملكي.

في المقابل يحاول جوارديولا تخطى عقبة الريال في لقاء اليوم، للحفاظ على آمال فريقه في حصد بطولة دوري أبطال أوروبا وعدم الخروج من الموسم بدون بطولة واحدة خاصة وأنه خسر لقب «بريميرليج» أمام ليفربول، والأرسنال طرده من كأس إنجلترا.

ويخوض أصحاب الأرض اللقاء بطريقة لعب جوارديولا المعتادة 4-3-3، وبتشكيلة مكونة من إيدرسون في حراسة المرمى، ودفاعا، جواو كانسيلو- إيميريك لابورت- فيرناندينيو- كايل والكر، ووسطا، إلكاي جوندوجان- رودري- كيفين دي بروين، وهجوما، رحيم ستيرلينج- جابريل خيسوس- رياض محرز، بينما يغيب سيرجو أجويرو عن اللقاء بسبب الإصابة وميندي للإيقاف.

أمام الفريق الضيف، يخوض اللقاء بطريقة لعب 4-3-3 المماثلة للفريق السماوي، وبتشكيلة مكونة من، تيبو كورتوا، في حراسة المرمى، ودفاعا، فيرلاند ميندي- إدير ميليتاو- رافائيل فاران- داني كارباخال، ووسطا، توني كروس- كاسيميرو- لوكا مودريتش، وهجوما، إيدين هازارد- كريم بنزيما- فينيسيوس جونيور، بينما يغيب القائد سيرجو راموس عن اللقاء للإيقاف، براهيم دياز للإصابة، وجاريث بيل لأسباب فنية.

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