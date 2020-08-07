بوسكيتس: هدفنا الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020

أكد لاعب خط وسط برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، رغبة فريقه في تخطي نابولي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، غداً السبت، بملعب كامب نو، بعد التعادل ذهاباً 1-1. قال بوسكيتس خلال المؤتمر الصحافي اليوم الجمعة: "نحن إيجابيون، سنذهب بكامل طاقتنا للتسجيل، لتأمين تخطي هذه المرحلة". وأضاف: "كل ما يتم الحديث عنه في غرفة الملابس للتحسن مرحب به، وكانت هذه الأسابيع جيدة جداً بالنسبة لنا للتدريب، وللتخطيط بشكل أفضل للمباراة تكتيكياً". وتابع: "نحن نريد حقاً الاستمرار في المسابقة، وأن نصل إلى النهائي، لكن أولاً يجب تخطي نابولي الذي يملك مدرباً رائعاً، ولن يجعل الأمر سهلاً بالنسبة لنا". وعن مستقبل سيتيين، أجاب: "قرار النادي، سواء استمر أم لا، وإذا استمر ستكون علامة جيدة للجميع، لكن هذا لا يجب أن يقلقنا الآن، وتركيزنا مع نابولي". وكشف: "وضع آرثر كان صعباً، لكن من يعرف ذلك هم اللاعب والنادي، أما نحن فتصلنا بعض الأخبار التي تخرج، لكننا على الهامش، ونأمل أن يتوصلوا إلى اتفاق، لأن ذلك سيكون من الأفضل للجميع". وزاد: "كانت مفاجأة للجميع أن آرثر لم يعد، لكن الحقيقة لا يعرفها إلا هو والنادي، وسنركز فقط على مواجهة نابولي". وأردف: "ركزنا على التحضير للمباراة بشكل جيد، ولا نريد التفكير في المباريات المقبلة، ونحن متحمسون جداً لنبلغ مرحلة لشبونة، ولكن علينا أولاً التفكير في نابولي". وحول الشاب ريكي بويغ علق: "على الرغم من أنه بعمر 20 عاماً، وأظهر أنه مستعد بشكل واضح في المباريات الأخيرة". وبسؤاله عن مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، أجاب: "بغض النظر عما يفعله ريال مدريد، يجب أن نركز على مباراتنا ضد نابولي، ومهما سيحدث للريال اليوم، فنحن لسنا قلقين على الاطلاق". واختتم: "تمكنا من التدريب كثيراً، وأفادنا ذلك لكسب إيقاع المباريات، ولكن يمكننا أيضاً تحسين العديد من الأشياء الأخرى، ونطمح أن نلعب بأسلوبنا ونسجل، وفي النهاية ما يهم هي الأهداف".

