شكرا لقرائتكم الدوري الأوروبي: تأهل إشبيلية وليفركوزن إلى دور الثمانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صعد إشبيلية الإسباني لدور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على روما الإيطالي في مباراتهما بدور الستة عشر للمسابقة على ملعب (إم إس في أرينا) بألمانيا.

كان مقررا أن تجرى مباراة الفريقين في مارس الماضي، لكنها تأجلت بسبب فيروس كورونا المستجد، التي تسببت في تعليق فعاليات البطولة بأكملها، ليقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إقامتها في ملعب محايد ومباراة واحدة فاصلة، بدلا من إقامتها من مباراتي ذهاب وعودة على ملعبي الفريقين، كما كان مقرر لها بسبب ضيق الوقت.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح سيرخو ريغيلون النتيجة لمصلحة الفريق الأندلسي في الدقيقة 22، قبل أن يضيف النجم المغربي يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 44.

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وأنهى روما المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جيانلوكا مانشيني في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وعلى ملعب (باي أرينا) بلغ بايرليفركوزن الألماني دور الثمانية أيضا، بتغلبه 1 - صفر على ضيفه غلاسغو رينجرز الأسكتلندي.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين على ملعب الفريق الأسكتلندي في 12 مارس الماضي، قد انتهت بفوز ليفركوزن 3 - 1، ليأتي تأهل الفريق الألماني للدور التالي عن جدارة واستحقاق.

ويدين ليفركوزن بفضل كبير في تحقيق فوزه للاعبه الفرنسي موسى ديابي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51.