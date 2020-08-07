شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو يعود للحياة الكروية فى الزمالك أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الكونغولى كابونجو كاسونجو للحياة مرة أخرى داخل الزمالك بعد الأنباء التى انتشرت خلال الفترة الماضية حول رحيله بالانتقالات الصيفية، وجاءت مباراة الزمالك والمصرى التى أقيمت أمس فى الجولة الـ 14 للدوري لتحمل بشرى سارة للمهاجم الكونغولى بعدما دفع به الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بديلاً فى الدقيقة 80 من عمر المباراة التى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه محمود علاء.

مشاركة كاسونجو رغم أنها لدقائق معدودة إلا أنها تكشف وجود مكان للاعب فى حسابات المدير الفنى كارتيرون، عليه استغلال الفرصة وإثبات قدرته على منافسة مصطفى محمد المهاجم الأساسى للفريق والصاعدين حسام أشرف وأسامة فيصل.

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وكان كاسونجو من المرشحين للرحيل عن الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية بسبب أزمة عدد اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية، قبل تراجع اتحاد الكرة ومد العمل بنفس العدد للموسم القادم، بالإضافة إلى أن كاسونجو تمت إعارته لنادى الوداد المغربي مطلع الموسم الحالى ولكنه لم يشارك واختلف مع إدارة النادى المغربى وفسخ عقده بعد أيام قليلة من تعاقده وظل حتى انتقالات يناير الماضي دون مشاركة، حتى تم قيده من جديد فى قائمة الأبيض ليعود للمشاركة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

فى سياق مختلف، طالب كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الجهاز الطبى بسرعة تجهيز طارق حامد ويوسف أوباما لمباراة الاتحاد السكندرى المقبلة، فى ظل النقص العددى الذى يعانى منه الفريق بسبب غياب اكثر من لاعب للإصابة وكذلك بسبب عدم جاهزية بعض اللاعبين مثل اشرف بن شرقى ومحمد اوناجم اللذان وصلا القاهرة قبل مباراة المصرى بـ 24 ساعة.

من ناحية أخرى، أشاد الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق باللاعبين الناشئين المنضمين لمعسكر الفريق حاليا وتحديدا أسامة فيصل وحسام اشرف، مؤكدا أنهما سيكونا من ضمن الاعمدة الرئيسية للفريق خلال الفترة المقبلة، وقرر كارتيرون منح الثنائى فرصة المشاركة فى المباريات الرسمية بالدورى لتجهيزهما ومنحهما الخبرة الكافية ليكونا من نجوم الفريق فى المستقبل.