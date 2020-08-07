شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتحدى الحرارة بالمياه وصالح يرفع شعار "الالتزام أولا" فى مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الروح المعنوية المرتفعة بين لاعبى النادى الأهلي خلال المران الصباحى الذى أقيم اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، وتبادل اللاعبون الابتسامات مع الجهاز الفنى، فيما ظهرت الجدية على ملامح صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، خلال التدريبات والاشتراك مع زملائه فى المران، بينما حاول السويسرى رينيه فايلر مدرب الفريق التغلب على حرارة الجو من خلال استخدام زجاجات المياه.

وركّز السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على الجانب الفنى والخططى فى المران الذى انطلق فى التاسعة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش، وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، وأجرى المدير الفنى تقسيمة قوية فى منتصف الملعب بمشاركة الحراس استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها الأحد المقبل.

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وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين قبل التقسيمة لشرح البرنامج الخططى الذى تم تنفيذه فى المران، والتأكيد على بعض النقاط الفنية، كما حرص المدير الفنى على إيقاف المران لتصويب الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ التعليمات.

من ناحية أخرى، أعلن الأهلى موعد مباراة الوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، إن الجهاز الفنى حدد 3 أكتوبر المقبل موعدًا لمباراة العودة بين الأهلى والوداد، فى إياب الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وأضاف، «تم إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالموعد الذى اختاره النادي، فيما يتم التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لخوض المباراة على استاد القاهرة».