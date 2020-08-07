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رياضة | سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سيتين يعلن قائمة لمواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة نابولي مساء غد السبت في إياب دور الستة عشر من بطولة .

وضمت قائمة برشلونة كلا من :- 

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - لويس سواريز - ليونيل - نيتو - لينجليت - جريزمان - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - جونيور إيناكي بينا - ريكي بويج - أنسو فاتي - أروخو - مونشو - مونجويزا - كونرادو - ريس - جاندرو.

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