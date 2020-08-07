رياضة | كيكي سيتين يحفز لاعبي برشلونة بتصريح جديد قبل موقعة نابولي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يحفز لاعبي برشلونة بتصريح جديد قبل موقعة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة نابولي الإيطالي مساء غداً السبت على ملعب كامب نو، وذلك ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار سيتين في تصريحات صحفية: "‏نحن نفكر بكل مباراة وبما تحتاجه كل مباراة، وعندما نكون حاجة للإستحواذ نستحوذ، وأيضا عندما تكن المباراة حاجة بالدفاع ندافع، وعندما نكون بحاجة للهجوم نهاجم".

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وأضاف: "‏لقد قلت في العديد من المرات اننا افتقدنا الإستمرارية، ‏ومنذ إن جئنا إلى هنا حاولنا إضافة كم شيء افتقده النادي، واعتقد نجحنا في تحقيق العديد من الامور الإيجابية، ونحن راضون عن ذلك".

وتابع؛ "نحاول ان نعمل على كل النواحي، وتحدثنا مع اللاعبين لكي يقدموا مباراة مهمة، والحافز موجود لدى الجميع خصوصًا في مباراة مثل هذه، واللاعبين الذين سوف يشاركوا غدًا قد شاركوا في مباريات شبيهه لها".

وأكمل: "‏اللاعبين لا يحتاجوا للحافز، ونتوقع ان نرى افضل نسخة منهم أمام نابولي".