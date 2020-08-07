شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يبدأ الاستعداد للمونديـال ببروتوكول طبي ومسحة كورونا قبل معسكر الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو المنتخب الأول لكرة اليد لبعض الاختبارات الطبية المهمة والقياسات قبل إجراء مسحة كورونا، منتصف الأسبوع المقبل استعدادًا لانطلاق معسكره الأول المغلق لبطولة العالم المقرر استضافتها في مصر يناير من العام المقبل.

ويبدأ المعسكر ١٥ أغسطس الجارى ويستمر ٦ أسابيع وهو أولى خطوات الإعداد للمونديال بعد جائحة كورونا التي تسببت في تجمد الرياضة في العالم وفقدان منتخبنا لـ١٥ مباراة دولية في برنامج إعداده.

ويستعد اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، لتوقيع بروتوكول تعاون طبي كامل مع مستشفى وادي النيل خلال مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل، ويضمن البروتوكول أعلى رعاية صحية متخصصة للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

ويمنح البروتوكول أيضًا كشفا طبيا رياضيا شاملا كهدية لفراعنة اليد، بالإضافة إلى مسحة الكورونا، وإجراء جميع الفحوصات الطبية للرياضيين مع الأشعة اللازمة والتحاليل الخاصة بزيادة قدرة التحمل وسرعة الاستشفاء وذلك باستخدام أحدث الأجهزة.

من جانبه، أشاد مؤمن صفا، أمين الصندوق باتحاد اليد، المشرف العام على المنتخبات الوطنية، بتعاون دكتور حازم خميس، مدير عام المستشفى، رئيس مركز القلب الرياضي، وأشار إلى أن المنتخب سيخضع للفحوصات السابق ذكرها خلال الأسبوع المقبل وسيتم الإعلان عن النتائج في مؤتمر صحفي، الأربعاء المقبل.

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