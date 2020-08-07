شكرا لقرائتكم أيمن أشرف يتماثل للشفاء من كدمة القدم ويشارك فى مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إنتظم أيمن أشرف، لاعب الأهلي في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم،الجمعة، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة انبي التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ، وشارك أيمن أشرف في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في القدم خلال مشاركته في مران الفريق يوم الثلاثاء الماضي ..وكان اللاعب قد اكتفى بأداء جلسة في الجيم وبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق أمس ، وخضع أيمن أشرف لفحص طبي قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة في المران الجماعي.
من ناحية أخرى ، استقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادي على عقد جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمناقشته في مسألة صفقات الأحمر خلال ميركاتو الصيف الجاري بعدما إكتفى المدرب السويسري بضم صفقة وحيدة حتى الأن هي طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، وحاولت إدارة الأهلي إقناع المدير الفني إبرام أكثر من صفقة على مدار الفترة الماضية أمثال الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي وباهر المحمد ي ظهير الأسماعيلي ورجب بكار لاعب بيراميدز وزميله بالفريق نبيل عماد دونجا لكن رينيه فايلر رفض هذه الصفقات وأكد أن الاهلي يضم لاعبين أفضل منهم مُكتفياً بالقائمة الموجودة بالفريق حالياً وضم طاهر محمد طاهر ، وأعلن المدرب السويسري أن تركيزه حالياً مع الفريق ينصب على الإستعداد الأمثل لبطولة الدوري التى يستهل الفريق مشاركاته فيها بعد غد ، الأحد، بمواجهة إنبي في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر بعد توقف دام عدة أِشهر بسبب "جائحة" كورونا ، كما يستعد الفريق لمباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأثار موقف فايلر من تدعيم الفريق للمرحلة حالة من الدهشة لدى لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف حيث ترى اللجنة ومعها محمود الخطيب رئيس الأهلي والمشرف العام على الكرة إنه من المنطقي أن يتم تدعيم الفريق بصفقات جيدة للموسم الجديد خاصة وأن الأندية المنافسة تقوم حالياً بتدعيم صفوفها بصفقات قوية ، كما أن الاهلي سيفقد عدة لاعبيه هذا الموسم برحيل شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي لإنتهاء عقودهم ومعهم الأنجولي جيرالدو بنسبة كبيرة من أجل إعادة المغربي أزارو أو ضم أجنبي أخر وهذا يؤكد أن الفريق سيكون بحاجة لتدعيمات قوية حسب وجهة نظر لجنة التخطيط التى ستبحث هذا الأمر مع فايلر لاسيما وأن اللجنة ترى أن عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية سيُمثل أزمة كُبرى للفريق في الفترة المقبلة فلابد من عملية التدعيمات في الفرق الكبرى دائماً من أجل مواجهة أزمات الإصابات والإيقافات.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن أشرف يتماثل للشفاء من كدمة القدم ويشارك فى مران الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.