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مجدى عبد العاطى يقود الإنتاج الحربى فنياً فى وديتى نادى مصر والطلائع

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جدة - عمرو شويل يقود مجدى عبد العاطى المدرب العام للإنتاج الحربى فريقه فنياً فى مباراته الودية مع نادى مصر المقرر لها الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد المصانع الحربية بصلاح سالم ،لحين عودة مختار مختار المدير الفنى للفريق الذى تعافى من فيروس مؤخراً كما تقرر أن يقود الانتاج الحربى فى ودياً طلائع الجيش المقرر لها غداً السبت على ستاد جهاز العسكرى ،  ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الاهلى المقرر لها 14 أغسطس الجارى بالجولة 19 لمسابقة الدوري العام .

 

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ففى واقعة غريبة اتفق الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي مع نظيره بنادي مصر على خوض مباراة ودية بين الفريقين اليوم الجمعة على ملعب المصانع الحربية في إطار استعدادات الفريقين لمباريات الدوري ، يأتي ذلك بعد تأجيل مباراة الفريقين بالدوري والتي كان مقررا لها غداً السبت، في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الممتاز، بسبب وجود إصابات بكورونا من قبل في نادي الانتاج قبل تماثل اللاعبين للشفاء.

 

وكان الانتاج الحربي طلب تأجيل مباراته مع نادي مصر بسبب إصابة بعض لاعبيه بكورونا قبل أن يتفق الفريق العسكري مع نادي مصر على مواجهته وديا اليوم.

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