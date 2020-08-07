الأهلي يخضع لمسحة كورونا غدا قبل مواجهة إنبي في ثاني مواجهات الدوري

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جدة - عمرو شويل يجري لاعبو الاهلي صباح اليوم ،الجمعة، مسحة طبية سابعة للكشف عن فيروس "كورونا" وتُعد مسحة اليوم الأخيرة للاعبي الاهلي قبل عودة الدوري ويُجريها فريق الأهلي بالكامل عقب المران الذي سيخوضه الفريق بملعب التتش صباحاً إستعداداً لمباراة أنبي المقرر لها بعد غد ، الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر للدوري .
وفي هذا الشأن ، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن لاعبي الفريق والجهاز الفني سوف يخضعون لمسحة طبية اليوم استعدادًا لمواجهة إنبي وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يؤكد ضرورة إجراء مسحات طبية قبل المباريات الودية أو الرسمية، في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسبق أن أجرى الأهلي 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا ، وسيكون حمدي فتحي لاعب الفريق الذي تعافي من فيروس كورونا مؤخراً ضمن لاعبي الفريق الذن سيخضعون لمسحة طبية اليوم.
وتُعد مباراة إنبي الأولى للأحمر بعد فترة طويلة من التوقف لعدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، وعلى صعيد مباراة إنبي قال سيد عبد الحفيظ أن رمضان صبحي لاعب الفريق لن يتم حسم مشاركته في لقاء إنبي إلا بعد التأكد من قانونية مشاركته في اللقاء، خاصة وأن إعارة اللاعب من هيدرسفيلد الانجليزي انتهت في 30 يونيو الماضي ، وأضاف عبد الحفيظ أن النادي اتخذ عدة اجراءات في هذا الشأن لوضع النقاط فوق الحروف، كما ان التفاوض مع النادي الانجليزي بخصوص شراء رمضان صبحي نهائيًا وصل الى مراحل متقدمة بعد العرض الذي تقدم به الأهلي مؤخرًا وسوف تشهد الايام القليلة القادمة حسم كل هذه الأمور.
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