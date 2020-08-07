رياضة | فرج عامر: الزمالك أقوى فريق في مصر.. والأهلي نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرج عامر: الزمالك أقوى فريق في مصر.. والأهلي نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن الزمالك أقوي نادي في مصر حاليًا وإنه أقوى أيضًا من اتحاد الكرة.

وأكد محمد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن اتحاد الكرة يرفض رابطة الاندية المحترفة لرغبته في السيطرة على إدارة الدوري.

وتابع: "الأهلي هو نادي القرن الإفريقي فالموضوع حُسم من 20 عام وما يحدث حاليًا هدفه اثارة الجدل في وسائل الاعلام".