شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يراجع وديات المقاصة بالفيديو قبل لقاء الجولة 18 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، بقيادة أحمد كشري، على مراجعة مباريات مصر المقاصة الودية التي خاضها الفريق الفيومي في الفترة الماضية استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام وذلك في إطار استعدادات أبناء الجنوب لأول مباراة رسمية أمام المقاصة بعد عودة الدوري والتي تقام يوم الأحد المقبل الموافق 9 أغسطس ضمن مؤجلات الجولة 18 من عمر المسابقة المحلية، والتي توقفت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ويسعى الجهاز الفني لأسوان لتحديد مواطن القوة والضعف في الفريق الفيومي قبل المباراة الرسمية، لوضع الخطة المناسبة للمباراة، خاصة وأن أسوان يطمح في استكمال صحوته التي أنهى بها الدور الأول بثلاثة انتصارات متتالية، على حساب الاسماعيلي وحرس الحدود والاتحاد السكندري.

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واستأنف أسوان تدريباته السبت الماضي، بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك والتي امتدت ليومين بقرار من أحمد كشري مدرب الفريق، وذلك بمعسكر الفريق بالمركز الأوليمبي.

كان أبناء الجنوب قد خاضوا خمس مباريات ودية في يوليو الماضي، وذلك بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف في شهر مارس بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تعادل أسوان في أربعة لقاءات بنفس النتيجة 1/1، وكان اللقاء الأول أمام النادي الاسماعيلي ثم المقاولون العرب وإنبي والمقاولون مرة أخرى، قبل أن يخسر تماسيح النيل في المباراة الودية الأخيرة قبل إجازة العيد، أمام نظيره وادي دجلة بنتيجة 3/2، في لقاء مثير.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.