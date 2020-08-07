شكرا لقرائتكم محمد صديق: وائل جمعة في "حتة تانية".. ولا يمكن مقارنته بشوقي السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صديق، نجم ناديي الزمالك والأهلي سابقا، أن وائل جمعة، قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، لاعب من طراز كبير.

وتابع محمد صديق في تصريحات تليفزيونية: "شوقي السعيد مدافع جيد ولكن لا يمكن مقارنته بوائل جمعة نهائيا، ووائل جمعة في حتة تانية خالص، ولعب أفريقيا وبطولات قارية ودولية".