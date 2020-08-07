شكرا لقرائتكم طلال الرشيد: قضية مايكون "غامضة".. وأخطاء الحكام لن تُعالج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
رأى طلال الرشيد، عضو شرف نادي النصر، أن ما حدث مع البرازيلي مايكون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، غريب وغامض، بعد غيابه عن مباراة الديربي أمام الهلال بسبب البروتوكول الصحي.
وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: ما حدث للاعب مايكون غامض وغريب، ويجب أن تتضح الصورة حول ما حدث، نحن مع البروتوكول الصحي وسلامة الجميع، لكن كان يجب أن يطبق على جميع اللاعبين وليس مايكون فقط، ولا نعلم ما الجهة التي منعته من خوض اللقاء.
وحول بيان نادي النصر بشأن الأخطاء التحكيمية، ذكر: بيان معتاد وسيخرج مثله بعد فترة، قضية التحكيم لا تعالج، أنا فاقد للأمل في مسألة التحكيم، وأرى أنها لا تستحق النقاش لأنه لا يوجد حل.
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