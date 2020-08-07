شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 6 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 6 | 8 | 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يفوز على المصري بهدف محمود علاء ويصعد للمركز الثاني بجدول الدوري الزمالك يفوز على المصري بهدف محمود علاء ويصعد للمركز الثاني بجدول الدوري حقق فريق الزمالك الفوز على المصري بهدف دون رد أحرزه محمود علاء في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي أقيمت بإستاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 و التى أقيمت على ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 محتلاً المركز الثاني خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة من 17 لقاء. صور .. وزير الرياضة يشاهد أولي مباريات الدورى المصري بعد استئنافه وصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى إستاد برج العرب بالإسكندرية لحضور مباراة الزمالك مع المصري ضمن منافسات بطولة الدوري العام لكرة القدم، وذلك فى أول مباراة بالدورى بعد استئنافه من التوقف جراء انتشار فيروس كورونا المستجد. نائب رئيس الزمالك يكشف جديد بشأن الصفقات الجديدة وموقف المثلوثي كشف أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك أن هناك فرحة ممزوجة بالتخوف والحذر الشديد مع عودة الدوري، وأتمنى مرور هذه المرحلة هلى أحسن حال، بالتأكيد هناك فرحة بعودة النشاط رغم تحفظنا الشديد على ذلك Advertisements رسميًا.. أحمد عصمت مدربًا لأحمال الزمالك فى جهاز كارتيرون أصبح أحمد عصمت مدربًا لأحمال الزمالك بشكل رسمي في جهاز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وذلك وفقا لـ"الاسكور شيت" الرسمي الخاص بمواجهة المصري المقرر انطلاقها في الثامنة مساء اليوم وذلك ضمن مؤجلات الجولة الـ14 التى ستقام على ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية ويحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة. شبانه في لايف ”الخليج 365”: الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن مستحقات اللاعبين أخطرت إدارة الكرة بنادي الزمالك، لاعبي الفريق بأنه لن يتم خصم قيمة شهرين من رواتبهم التي تنازلوا عنها خلال فترة التوقف الكروي بسبب فيروس كورونا حيث سيحصل اللاعبين علي كافة مستحقاتهم بعد قرار استكمال المسابقات لهذا الموسم وذلك تحفيزا لهم لتجميع أكبر عدد من النقاط في بطولة الدوري الممتاز والاستعداد الجيد لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا.

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